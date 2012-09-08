СМИ: Из контракта на поставку БТРов в Ирак $120 млн осели в карманах посредников

Комиссионные платежи для украинских, иракских и американских посредников и участников сделки по поставкам в Ирак украинских БТРов составили почти 120 млн долларов при общей сумме сделки 560 млн долларов.

Об этом сообщается в статье «Геометрия иракской сделки», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» (№31 от 7-14 сентября 2012 г.).

По данным издания, в США в ходе судебного процесса была полностью раскрыта схема совершения посреднических сделок при поставках БТРов в Ирак с применением большого количества офшорных компаний.

Как стало известно изданию, судом Сан-Антонио (Западный Техас, США) вынесен приговор по выплате техасскому бизнесмену 61 млн 750 тыс. долларов от украинско-американских брокеров, которые решили не выплачивать ему комиссионные за участие в сделке с Ираком по поставкам вооружений.

«В ходе слушаний было отмечено, что во время переговоров с компанией „Прогресс“ иракские власти потребовали откат в виде восьми процентов от общей суммы сделки, и при посредничестве американских участников такая договоренность с компанией была достигнута. При этом и украинская сторона о своих интересах не забыла. Уже после первого авансового платежа со стороны Ирака — 112 млн долларов — на офшорные счета украинских участников сделки отправилось около 12 млн долларов комиссионных», — пишет автор статьи.

Анализ стенограммы и решения американского суда свидетельствует о том, что в ходе процесса была полностью раскрыта схема совершения посреднических сделок с применением большого количества офшорных компаний.

Адвокат американского истца на суде прямо заявил, что офшоры использовались для передачи взяток украинским чиновникам. Вероятно, именно поэтому в ходе суда личности настоящих владельцев этих структур не назывались. В зале заседаний было отмечено, что эта информация «крайне чувствительна» для украинской стороны.

Справка УНИАН. «Зеркало недели. Украина» (№30) в статье «Интернациональный долг Саламатина» писало, что в конце сентября 2009 года Украине удалось «практически вырвать из рук конкурентов первый оружейный контракт с Ираком».

По данным издания, «люди, причастные к заключению контракта, не особо скрывали тот факт, что адресное выделение Министерству обороны Ирака средств на закупку в Украине самолетов Ан-32 и бронетранспортеров БТР-4Е удалось организовать при помощи неких высоких посредников из США. Именно этими посредниками и военными чинами Ирака была согласована программа сотрудничества с Украиной на пять лет со стартовым бюджетом в 2,5 миллиарда долларов США».

Кроме того, газета писала, что «поставка наших самолетов и БТР станет своего рода «обкаткой» отношений заказчика, поставщика и посредника. В случае успеха — с перспективой наращивания поставок военной техники на многие годы вперед, общим объемом до 14 млрд. долл».

«Зеркало недели. Украина», ссылаясь на источники в «Укроборонпроме», писала, что украинские чиновники устранили американского посредника.

Также, по данным издания, действие контракта закончилось в этом году, а Одесском порту с июня стоят 62 БТР, предназначенные к оправке в Ирак.

2 сентября 2012 г. Министерство обороны Украины распространило информацию «в ответ на грязную кампанию, которая развернулась в средствах массовой информации по дискредитации министра обороны Украины Дмитрия Саламатина».

Согласно сообщению, 9 августа 2012 года состоялась встреча министра обороны Украины Д.Саламатина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Украине Шоршем Халидом Саидом.

Как информировал директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Виктор Смирнов, который присутствовал на этой встрече, Ш.Х.Саид проинформировал министра обороны о том, что “тучи над контрактом между Ираком и Украиной на поставку БТР развеялись”.

По словам В.Смирнова, во время встречи украинская сторона была проинформирована о том, что премьер-министр Ирака Нури аль Малики издал соответствующий правительственный документ о выполнении иракской стороной контракта.

“Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Украине Шорш Халид Саид выразил также обеспокоенность тем, что очередная партия БТР в количестве 62 штук, которые являются неотъемлемой частью работающего на сегодняшний день контракта и которые уже приняты иракской стороной, находится в порту Одессы и по неизвестным причинам не отправляется иракской стороне”, – заявил В.Смирнов.

По его словам, в целом встреча состоялась в теплой и дружеской атмосфере, и стороны нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам.