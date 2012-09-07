Азаров о скачке курса гривни: вся эта история не стоит выеденного яйца

У правительства и Национального банка Украины сегодня достаточно инструментов для стабилизации валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Донецке премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Так возникает вопрос: а что у правительства, у Национального Банка не достаточно инструментов, чтобы дать по рукам тем, кто свои интересы путает с государственными, с общественными интересами? Достаточно! Поэтому мы обратились в Национальный банк – употребите власть в данной ситуации», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что валюта в стране нужна в основном для осуществления импортных операций. «Я скажу, что вся эта история не стоит выеденного яйца, сейчас у нас достаточно валютных резервов… Не переживайте, все находится под контролем и можно спать спокойно», - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что «политика правительства осуществляется в координации с Национальным банком Украины, есть два органа в стране, которые отвечают за стабильность, в том числе за стабильность на валютном рынке».

Н.Азаров подчеркнул, что для сдерживания спекуляций на валютном рынке нужен соответствующий контроль.

«Как мы можем сдерживать спекулятивные колебания на валютном рынке? Прежде всего, мы обязаны контролировать, чтоб не спекулировали банки, и речь идет о банках, потому что простые граждане не могут спекулировать валютой, - сказал Н.Азаров. - Ажиотаж и спекуляции проводят банки, которые имеют свободные ресурсы денег, могут в больших объемах закупать валюту, могут нанимать продажных так называемых экспертов, нанимать средства массовой информации и создавать истерию и нагнетать ажиотаж, заставляя тем самым простых людей покупать никому не нужные доллары».

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины начало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были исключительно заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась по отношению к доллару США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

В Совете НБУ прогнозируют, что ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца текущей недели.

Скачки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника, средний курс покупки-продажи доллара в банках составил 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

В интернет-магазинах к 6 сентября курс составлял примерно 8,23 грн за доллар при наличном расчете и 8,8 грн/долл. - при безналичном.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто произошло стечение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усугубляют беспокойство среди населения, ожидающего существенной девальвации национальной валюты после их завершения.