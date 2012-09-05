НБУ объяснил, почему просела гривня

Во вторник, 4 сентября Нацбанком была проведена выдача средств коммерческим банкам на сумму почти 4 млрд гривень. Выдача средств была проведена в рамках ранее проведенного тендера по рефинансированию, что и привело к появлению на межбанке большого количества свободной гривни.

"На начало 4 сентября объемы банковской ликвидности были достаточно высокими - около 25 млрд грн, после того как накануне Нацбанк предоставил комбанкам годовое рефинансирование на 3,8 млрд грн", - сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елену Щербакову.

Свободные объемы гривни коммерческие банки решили конвертировать в доллар, что привело к резкому росту спроса и дефицитом этой валюты, что в свою очередь привело к подорожанию доллара.

"В рамках согласованной политики с МВФ мы провели этот тендер, а вчера была осуществлена выдача средств. В связи с этим наблюдается увеличение остатков свободной ликвидности на корреспондентских счетах банков. Это способствует активизации их деятельности, расширяя горизонт принятия управленческих решений на денежно-кредитном рынке", - сказала Е.Щербакова.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, котировки на межбанковском валютном рынке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.