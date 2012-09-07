Прокуратура Киева остановила скандальную застройку на Печерске
Прокурор Киева Анатолий Мельник побывал на месте скандального строительства на улице Киквидзе, 23.
Об этом УНИАН сообщил отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.
Согласно сообщению, прокурор подчеркнул, что все виновные в разрушении горы, самовольном захвате территории и уничтожении зеленых насаждений понесут уголовную ответственность.
Общаясь с киевлянами, защищающими земельный участок, А.Мельник сказал: «У меня есть серьезные вопросы, в первую очередь к контролирующим органам, которые, имея все полномочия, не пресекли возможные негативные последствия преступной деятельности застройщика. Да и к самим застройщикам и тем органам, которые выдавали соответствующие разрешения. Сейчас мы проводим проверку».
«Уже известно, что сумма ущерба будет очень значительной. А само строительство будет прекращено до устранения всех нарушений», - сказал прокурор.
А.Мельник также заверил активистов, что никакой дороги по дворам киевлян никто не будет прокладывать.