Прокуратура Киева остановила скандальную застройку на Печерске

Об этом УНИАН сообщил отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, прокурор подчеркнул, что все виновные в разрушении горы, самовольном захвате территории и уничтожении зеленых насаждений понесут уголовную ответственность.

Общаясь с киевлянами, защищающими земельный участок, А.Мельник сказал: «У меня есть серьезные вопросы, в первую очередь к контролирующим органам, которые, имея все полномочия, не пресекли возможные негативные последствия преступной деятельности застройщика. Да и к самим застройщикам и тем органам, которые выдавали соответствующие разрешения. Сейчас мы проводим проверку».

«Уже известно, что сумма ущерба будет очень значительной. А само строительство будет прекращено до устранения всех нарушений», - сказал прокурор.

А.Мельник также заверил активистов, что никакой дороги по дворам киевлян никто не будет прокладывать.