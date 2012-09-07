В Запорожье авария на канализационном коллекторе

В результате канализационные стоки правобережной части Запорожья — Хортицкого и большей части Ленинского районов города — могут пойти на село Бабурка, в котором проживает более 350 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, «обрушение свода участка напорного канализационного коллектора, который принимает стоки Хортицкого и Ленинского районов Запорожья, произошла 5 сентября поздно вечером в Хортицком районе Запорожья».

По данным пресс-службы, в ходе совещания представителей коммунальных служб и руководства запорожской мэрии непосредственно на месте ЧП, был сделан вывод о том, что случившееся несет угрозу нормальному жизнеобеспечению всей правобережной части г. Запорожья, на территории которой проживает более 350 тыс. человек.

«Пока коллектор работает, но специалисты не могут гарантировать, что в ходе эксплуатации не произойдет дальнейшее обрушение свода коллектора. В этом случае, по утверждению специалистов КП «Водоканал», стоки пойдут в балку, под полотно железной дороги, в сторону села Бабурка», - сообщили в пресс-службе.

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В руководстве КП «Водоканал» г. Запорожья УНИАН информацию о происшествии подтвердили, отметив, что основная ее причина – износ оборудования, которое уже практически выработало срок эксплуатации.

По словам технического директора КП «Водоканал» г. Запорожья Юрия Климчука, «сейчас делается все возможное, что бы не допустить дальнейшего развития ситуации, однако даже если оно произойдет «Водоканал» постарается избежать отключений: вода будет подаваться, но стоки тогда будут причинять вред экологии – пойдут в балку и в сторону с. Бабурка».

По данным пресс-службы Запорожской мэрии, по предварительным расчетам, для устранения последствий аварии и недопущения повторения аварийных ситуаций в дальнейшем, необходимо около 17 млн грн, которые городская власть намерена предоставить из средств экологического фонда г. Запорожья.

«Источником финансирования определяем экологический фонд. К сожалению, нам придется приостановить некоторые городские программы, которые финансировались из экологического фонда. Но мы обязаны принять срочные меры по ликвидации аварийной ситуации, иначе под угрозой окажется жизнедеятельность всего правого берега», - цитирует пресс-служба заявление мэра Запорожья А. Сина.