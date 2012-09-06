Девушка, которую сбил польский консул, умерла

Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

ДТП получило резонанс из-за того, что второй его участник - сотрудник Генерального консульства Польши в Луцке.

Анастасия, ехавшая на велосипеде, столкнулась с джипом, за рулем которого оказался дипломат. На том участке дороги ограничение скорости - не более 60 км в час. Насколько быстро ехал консул - загадка. Тогда же в милиции заявили: велосипедистка ехала по встречке, а дипломат добровольно сдал тест на алкоголь и дал исчерпывающие показания.

- Пока Настя лежала в больнице, консул так и не предложил нам помощь, - рассказала подруга погибшей. - Помогали небезразличные люди. Благодаря им мы организовали похороны.

Сейчас родственники Насти надеются на объективное расследование. Семья Насти уже наняла адвоката, который будет защищать их интересы.

Насте было 27 лет. Без матери остались двое сыновей.

По факту ДТП открыли уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы.

Фото ЦОС УМВД в Волынской области и из семейного архива.