ВР дала добро на достройку ХАЭС
Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 253 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон предусматривает, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС предназначены для промышленного производства электрической и тепловой энергии.
Энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС размещаются на промышленной площадке обособленного подразделения “Хмельницкая АЭС” государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, расположенного на землях энергетической системы, которые граничат с землями города Нетишин, и являются двумя однотипными энергоблоками каждый установленной электрической мощностью 1000 МВт.
На каждом энергоблоке размещается реакторная установка типа ВВЭР-1000/В-392 номинальной тепловой мощностью 3012 МВт.
Проектирование и строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС проводится с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности, гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, международных договоров.
Заказчик строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС направляет средства в объеме 100 миллионов гривен на сооружение объектов социального назначения путем уплаты сбора социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.
Указанные средства учитываются в смете строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС и перечисляются в Государственный бюджет Украины пропорционально фактически освоенным, по данным бухгалтерского учета, капитальным инвестициям без учета налога на добавленную стоимость.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.