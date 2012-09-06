ВР дала добро на достройку ХАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 253 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС предназначены для промышленного производства электрической и тепловой энергии.

Энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС размещаются на промышленной площадке обособленного подразделения “Хмельницкая АЭС” государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, расположенного на землях энергетической системы, которые граничат с землями города Нетишин, и являются двумя однотипными энергоблоками каждый установленной электрической мощностью 1000 МВт.

На каждом энергоблоке размещается реакторная установка типа ВВЭР-1000/В-392 номинальной тепловой мощностью 3012 МВт.

Проектирование и строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС проводится с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности, гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, международных договоров.

Заказчик строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС направляет средства в объеме 100 миллионов гривен на сооружение объектов социального назначения путем уплаты сбора социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

Указанные средства учитываются в смете строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС и перечисляются в Государственный бюджет Украины пропорционально фактически освоенным, по данным бухгалтерского учета, капитальным инвестициям без учета налога на добавленную стоимость.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.