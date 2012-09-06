Русский язык стал региональным в Луганске

Луганский городской совет на сессии в четверг принял решение о реализации в городе положений закона "Об основах государственной языковой политики", которое предусматривает предоставление русскому языку статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения проголосовали все 58 зарегистрировавшихся депутатов горсовета.

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Как гласит решение, «основываясь на данных всеукраинской переписи населения 2001 год, согласно которым более 10% жителей Луганска считают родным русский язык и свободно владеют им, согласно Закону Украины «О принципах государственной языковой политики», принять решение использовать русский язык, как региональный на территории г. Луганска».

Также принято проинформировать территориальную общину Луганска об этом решении и рекомендовать Счастьинскому, Александровскому горсоветам и Юбилейнинскому поселковому совету реализовать мероприятия, связанные с реализацией «языкового закона».

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Ранее статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Севастополь, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Харьковская, Луганская, Днепропетровская области и Крым.