Луганский облсовет утвердил региональный статус русского языка

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение в пятницу, 17 августа, на сессии облсовета проголосовали 96 депутатов из 98 присутствующих.

В соответствии с текстом документа, областной совет решил информировать население области о том, что в соответствии с данным законом русский язык относится к региональным языкам или языкам меньшинств в Украине.

Кроме того, облсовет рекомендовал сельским, поселковым и городским советам принять предусмотренные законом меры, направленные на развитие и защиту региональных языков при условии, если количество их носителей составляет 10% и более от численности населения.

Также в тексте решения говорится о том, что акты областного совета в соответствии с языковым законом принимаются на государственном языке или русском языке и официально публикуются на этих языках.

В то же время, в документе отмечается, что основным языком работы делопроизводства и документации областного совета является государственный язык, однако, при этом может использоваться и русский.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Луганского областного совета Валерий Голенко заявлял, что реализация языкового закона в регионе не приведет к масштабным финансовым затратам.

Также он напомнил, что Луганский областной совет в 2006 году первым в Украине принял решение, в котором обозначил: «считаем, что русский на территории области является региональным в том значении, которое описывает Европейская хартия региональных языков».

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.