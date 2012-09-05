В Тернополе включили бесплатный Wi-Fi во всех парках города

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор коммунального предприятия «Тернополь Интеравиа» Иван Сороколит, в целом скорость интернета в парках составляет 100 Мбит/с.

«Накануне Дня Независимости беспроводной Интернет начал работать в тестовом режиме в парке им. Шевченко. Во время праздников желающие могли просмотреть электронную почту, а также найти полезную информацию при помощи Интернета уже в парке «Топильче» и парке Национального возрождения. А с 1 сентября эти три парка города мы обеспечили беспроводным Интернетом на постоянной основе», – сообщил И.Сороколит.

По его словам, бесплатный Интернет установлен в парках по инициативе городского совета. Обеспечивают доступ в Интернет ООО «БиттерНет» и ЧП «Колумбус», делают это они на бесплатной основе.