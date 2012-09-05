Украинская вышка заработала на шельфе Черного моря

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в киевской диспетчерской «Укртрансгаза» с прямыми включениями в Одесской и Полтавской областях.

«Сегодня мы открыли фактически добычу газа, которая обеспечит нам прибыль в год около 300 млн кубических метров», - отметил Президент.

В.Янукович приветствует тот факт, что с сегодняшнего дня начинает работать вышка на шельфе Черного моря.

По его словам, в будущем планируется установление еще пяти вышек. «Это только начало, в ближайшее время будет установлена и вторая вышка», - подчеркнул Президент. Заметив, что первая вышка будет носить имя Петра Годованца, а вторая – Независимость, В.Янукович подчеркнул, что это символические названия.

По словам В.Януковича, энергетическая независимость является одной из составляющих для выполнения тех задач, которые стоят перед национальной украинской экономикой.

«Мы избрали этот путь не случайно, потому что развитие энергетики связано с ресурсами, и самый влиятельный ресурс для роста экономики нашего государства – газ. Поэтому мы сегодня сделали один из шагов, которые мы планировали для того, чтобы обеспечить развитие нефтегазовой отрасли Украины, и тем самым идти по пути обеспечения нашего государства, экономики энергетическими ресурсами», - сказал Президент.