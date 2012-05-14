«Вышки Бойко» всерьез мешают Газпрому

Российская монополия предложила "Нафтогазу" отказаться от односторонних проектов по разработке шельфа Черного моря.

Как пишет Коммерсантъ Украина со ссылкой на управлении информации ОАО "Газпром", в пятницу компания предложила НАК "Нафтогаз Украины" активизировать работу по созданию СП для разработки структуры Палласа на украинском участке шельфа Черного моря. В частности "Газпром" якобы предлагает использовать для этого недавно приобретенные "Черноморнефтегазом" буровые установки, позволяющие добывать углеводороды на глубинах, до сих пор недоступных для украинских добытчиков.

Напомним, о создании такого СП стороны договорились еще в декабре 2010 года. Но, по словам директора департамента добычи газа и нефти "Нафтогаза" Александра Зейкана, с того времени состоялось более десятка встреч, которые ничем конкретным не завершились. Сейчас же Россия призывает Украину приступить к практической реализации проекта. "Мы пытаемся объяснить, что все остальные односторонние проекты на Черноморском шельфе бесперспективны и вредят широкому энергетическому сотрудничеству двух стран",— сообщил источник.

Очень показателен тот факт, что такое предложение поступило сразу после того, как в пятницу в Украину прибыла плавучая буровая установка "Петр Годованец" — первая из двух купленных в прошлом году Украиной. Эта установка способна бурить до 12 скважин с одной точки на глубине до 120 м и достигать максимальной глубины бурения 9 тыс. м. Вторая платформа прибудет в Украину до конца года. Это позволит начать бурение на Безымянном и Одесском месторождениях, где планируется использовать обе новые платформы. "Эти месторождения полностью разведаны, и к ним проложены необходимые газопроводы. Начав добычу на этих участках, можно увеличить добычу газа уже в этом году",— говорит глава правления альянса "Новая Энергия Украины" Валерий Боровик.

Уже в этом году благодаря бурению 6 скважин "Черноморнефтегаз" планирует дополнительно добыть 155 млн кубометров газа. А к 2015 году — свыше 3 млрд кубометров. "Таким образом, мы на 10% сократим импорт топлива из России, на треть обеспечив жилищно-коммунальный комплекс собственным газом",— говорит Александр Зейкан. "Исходя из текущей закупочной стоимости импортного газа ($416 за тысячу кубометров), "Петр Годованец" окупится, как только с помощью этой установки на Черноморском шельфе будет добыт 1 млрд кубометров украинского газа. Это произойдет в начале 2014 года",— говорит председатель правления "Черноморнефтегаза" Валерий Ясюк.

На решение "Газпрома" активизировать процесс разработки структуры Палласа могло повлиять и подписание в мае "Нафтогазом" рамочного соглашения с немецкой RWE Supply & Trading о купле-продаже природного газа, отмечает господин Боровик.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности к предложению "Газпрома" отнеслись без энтузиазма.

Бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский напоминает, что на прошлой неделе Россия не выдала разрешения на транспортировку плавучей буровой установки через свои территориальные воды.