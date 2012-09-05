Русский язык стал региональным еще в одном городе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на 25-й сессии Запорожского горсовета, в повестку дня которой «языковой вопрос» был включен по инициативе депутатов от фракции Партии регионов, непосредственно в ходе сессии.За принятие данного решения проголосовали 65 депутатов Запорожского горсовета, «против» проголосовали 13, один депутат воздержался и еще двое не голосовали.

Необходимость рассмотрения на уровне горсовета вопроса «О реализации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики в г. Запорожье» представители ПР пояснили тем, что «в стране Закон уже принят и действует и принятие решения на уровне горсовета необходимо лишь для определения механизмов его реализации непосредственно в Запорожье».

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Во время сессии сторонники и противники предоставления в Запорожье русскому языку статуса регионального проводили митинг перед зданием мэрии. В целом на площади перед зданием запорожской мэрии на митинги собралось около 100 человек - представители Партии регионов, а также «БЮТ-Батькивщины» и ВО «Свобода».

Представители ПР митинговали под знаменами с государственной и партийной символикой, транспарантами «Большинство запорожцев думают и говорят по-русски!», «Українська мова - державна, россійська – рідна!» и выступают за придание русскому языку статуса регионального в Запорожье.

Представители «Свободы» и «БЮТ-Батькивщины», также вышедшие на митинг под государственными флагами и флагами с символикой партий, держат транспаранты «Політика влади – Лінгвоцит! Етноцид! Геноцид!» и «Хочеш двомовності – вчи українську!» и выступали против предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального.

Как сообщал УНИАН, 16 августа на 20-й внеочередной сессии депутаты Запорожского областного совета приняли решение о признании русского языка региональным на территории области.