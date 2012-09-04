Богатырева: У Колесниченко и Кивалова нет времени на рабочую группу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках, вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырева заявила вчера журналистам во время рабочей поездки в Донецк.

«Есть поручение главы государства создать рабочую группу, привлечь всех - кто желает и тех, кто был причастен к этому закону. Кивалов и Колесниченко уже не являются собственниками, закон действует, и это Закон Украины. Мы пригласили их в рабочую группу, но, кстати, у них нет времени общаться», - сказала министр.

Она отметила, что «в рабочей группе представлена вся научная элита по этим вопросам, которые мы обговариваем».

«Поэтому сказать, что там есть какие-то, знаете, такие неправомерные обсуждения этого существующего закона, я бы так не сказала. Мы и дальше будем приглашать авторов этого закона в рабочую группу», - отметила Р.Богатырева.

При этом она подчеркнула, что закон об основах государственной языковой политики необходимо изменить и усовершенствовать.

Вице-премьер-министр объяснила, что работа над изменениями к языковому вопросу будет кропотливой, прозрачной, коллегиальной, и конечный законопроект будет всесторонне исследован и научно обоснован.

«Я занимаю такую позицию, что надо выслушать всех членов этой рабочей группы. Мы принимаем решения путем голосования, и тот продукт, который наработает эта рабочая группа, мы направим в Национальную академию наук Украины для того, чтобы можно было с учетом нашего самого высокого потенциала дать обоснованную экспертизу наших предложений. Далее законопроект направим в Кабинет министров и Президенту Украины, где также над этим изменениями к закону будут работать», - заключила Р.Богатырева.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине.