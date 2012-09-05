Акции Газпрома ушли вниз

Акции "Газпрома" в начале торгов среды снижаются на 0,9% - до 156,66 рубля, на заявлениях Еврокомиссии о начале официального антимонопольного расследования в отношении российского газового концерна.

Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на данные биржи ММВБ-РТС.

С утра акции дешевели на 1,1% - до 156,40 рубля. Индекс ММВБ при этом снижался на 0,4% - до 1430,77 пункта.

Напомним, 4 сентября с. г. Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО «Газпром» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, говорится в сообщении ЕК.

«Еврокомиссия расследует три случая нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, «Газпром», предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, «Газпром» мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть», - говорится в документе.

Как подчеркивается в релизе ЕК, дело будет находиться в числе приоритетных, однако начало процедур в рамках расследования не предполагает вынесения каких-либо решений заранее не в пользу «Газпрома».

Европейские власти подозревают российского газового гиганта в нарушении 102-й статьи Договора о функционировании Европейского Союза, которая определяет действия, расценивающиеся как использование доминирующих позиций на рынке для воздействия на торговлю между странами ЕС.

Как отмечает РИА «Новости», немедленными проблемами монополии это не грозит - обычно расследования в ЕС идут долго. Однако на этот раз дело будет находиться в числе приоритетных. Если вина «Газпрома» будет доказана, ему грозят крупные штрафы и пересмотр всей системы экспортных контрактов, считают эксперты.