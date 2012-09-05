В Киеве саперной лопаткой сломали руку журналистке

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, 4 сентября в дежурную часть Соломенского райуправлении ГУМВД Украины в г. Киеве по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожном конфликте на Индустриальном путепроводе при участии журналиста.

На место события немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа районной милиции.

Предварительно установлено, что инцидент на дороге возник вследствие первоочередности проезда по Индустриальному мосту. Водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» во время движения предметом, похожим на саперную лопатку, со слов потерпевших, разбил стекло правых передних дверей автомобиля «Шкода Фабия», на котором передвигались журналисты одного из ведущих телеканалов, и с места события скрылся.

Вследствие этого 26-летняя журналистка получила телесные повреждения. Она с ушибами мягких тканей правого плеча и правого локтевого сустава была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

По этому факту в тот же день следственным отделом Соломенского райуправления столичной милиции было возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили владельца джипа, а в дальнейшем и задержали его водителя. 49-летний киевлянин дает показания следователю по поводу инцидента и своего хулиганского поведения.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщает "Телекритика", пострадала корреспондент "Надзвичайних новин" Анна Петренко. По словам ведущего программы Константина Стогния, Анне Петренко врачи предварительно диагностировали перелом руки, порезы стеклом и нервный срыв. Журналисты программы теперь обеспокоены и своей безопасностью, говорит он.