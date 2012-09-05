Японский мастер чайной церемонии прочитает лекцию в Киеве

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тоичи Саката сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что С.Геншицу является представителем 15-го поколения потомков мастера Сена Рикю, который в XVI веке основал японскую школу чайной церемонии, и 15-м председателем школы чайной церемонии «Урасэнкэ».

«Он является хранителем истории и традиции чайной церемонии», - сказал Т.Саката и добавил, что С.Геншицу также является послом доброй воли ЮНЕСКО.

По словам посла, как один из самых выдающихся представителей японской культуры, С.Геншицу неоднократно проводил чайные церемонии для лидеров разных стран во время их визитов в Японию.

Кроме того, Т.Саката отметил, что на лекции великого мастера по искусству чайной церемонии сложно попасть даже в самой Японии, однако 15 сентября в 15.00 в Центре культуры и искусств НТУУ «КПИ» С.Геншицу прочитает лекцию и проведет чайную церемонию.

«Это историческое событие состоится в Украине впервые», - отметил посол Японии и добавил, что приглашение на мероприятие можно получить бесплатно в Посольстве Японии или украинско-японском центре.

В свою очередь, директор украинско-японского центра Осаму Мидзутани сказал, что мастеру С.Геншицу уже далеко за 80 лет, но он нашел силы посетить Украину.