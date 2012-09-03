«Укрзализныця» снизила коэффициент индексации стоимости билетов

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), под индексацию подпадают билеты на все категории вагонов всех поездов, кроме пригородных.

С 1 октября по 24 декабря будет применяться коэффициент индексации 0,93.

В летний период в пассажирских поездах действовал коэффициент 1,07.

Справка УНИАН. Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины стоимость проезда железнодорожным транспортом определяется по 13 различным календарным периодам.