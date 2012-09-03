5 школьников задержали по подозрению в угоне 15 автомобилей

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, в Северодонецкий городской отдел ГУМВД Украины в Луганской области поступило 15 сообщений об угоне автомобиля марки «ВАЗ». Вскоре правоохранителям Северодонецка удалось выйти на след похитителей и задержать их накануне учебного года — 31 августа. Злоумышленниками оказались пятеро несовершеннолетних местных жителей, старшему из которых – 17 лет. Четверо из злоумышленников – одноклассники. Все они из благополучных семей.

По данным милиции, подростки часто распивали спиртные напитки, после чего отправлялись гулять, залезали в чужую машину и катались. Потом они бросали машины где придется.

На данный момент милиции уже удалось найти и вернуть законным владельцам два похищенных транспортных средства. Сейчас ведется работа по установлению местонахождения остальных авто. Северодонецкий ГО ГУМВД Украины в Луганской области расследует уголовное дело по статье 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

В отношении двоих подростков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Остальные находятся на подписке о невыезде. Дальнейшую судьбу подростков решит суд.