Азаров хочет строить мусороперерабатывающие заводы в Киеве
10:33, 03 сентября 2012Общество
1980
Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым увеличить количество мусороперерабатывающих заводов в Киеве.
Азаров определил важную задачу для правительства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе лекции в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.
«Мусороперерабатывающие заводы нам очень нужны, потому что мы загромоздили свалками всю нашу страну. Вокруг Киева все наши живописные места засорены свалками, от которых весь мир цивилизованный уже давно отказался. Они научились получать из мусора тепло, электроэнергию, другие продукты переработки», - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что строительство мусороперерабатывающих заводов является важной задачей для правительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter