В Ужгороде пожарные спасли старинный храм от пожара
17:15, 02 сентября 2012Общество
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В воскресенье в Ужгороде загорелся Храм Христа Спасителя, расположенный на площади Кирилла и Мефодия.
Храм Христа Спасителя удалось спасти
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Гостехногенбезопасности в Закарпатской области, очагом пожара стало служебное помещение возле алтаря.
Четыре отделения спасателей, прибывших на место пожара, быстро преодолели огонь и не позволили пламени распространиться по всей площади культового заведения, отметили в пресс-службе.
Наиболее достоверной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Сейчас устанавливаются материальные убытки, нанесенные пожаром. На месте события работают специалисты опытно-испытательной лаборатории областного Управления Гостехногенбезопасности и правоохранительные органы.
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