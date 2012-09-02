В Ужгороде пожарные спасли старинный храм от пожара

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Гостехногенбезопасности в Закарпатской области, очагом пожара стало служебное помещение возле алтаря.

Четыре отделения спасателей, прибывших на место пожара, быстро преодолели огонь и не позволили пламени распространиться по всей площади культового заведения, отметили в пресс-службе.

Наиболее достоверной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Сейчас устанавливаются материальные убытки, нанесенные пожаром. На месте события работают специалисты опытно-испытательной лаборатории областного Управления Гостехногенбезопасности и правоохранительные органы.