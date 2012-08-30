Молочные продукты могут существенно подорожать

Кабинет министров по инициативе премьер-министра Николая Азарова установил минимально допустимый уровень закупочных цен на молоко у населения на уровне 2,20 грн за литр, что на 37,5% выше предыдущей цены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе премьера.

В сообщении сказано, что премьер-министр считает недопустимой ситуацию, когда в целом ряде областей страны молоко у населения закупается по цене 1,6-1,8 грн за литр. «До 70% молока в стране производится частными сельхозпроизводителями, которых необходимо защитить от различных спекулянтов, которые закупают молоко по искусственно заниженным ценам», - цитирует пресс-служба слова Н.Азарова.

Кроме того, премьер считает необходимым пересмотреть требования технических регламентов на молоко, закупаемое для школ, детских учреждений, больниц.

В сообщении сказано, что Азаров потребовал от Минагрополитики разработать и внести на рассмотрение правительства проект закона, который обяжет переработчиков молока размещать на упаковках молочных продуктов, произведенных с добавлением заменителей молочных ингредиентов, надпись «с заменителями молочных ингредиентов».

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон, который предлагал отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Однако Президент Виктор Янукович ветировал этот закон.