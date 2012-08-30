Украинские дороги признали одними из худших в мире

08:39, 30 августа 2012
Общество
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Украина заняла 133-е место из 148-ми в рейтинге американских исследователей, которые спросили водителей полторы сотни стран мира, довольны ли они своими дорогами. 

Украинские дороги даже хуже российских

Довольными оказались лишь чуть более четверти, сообщает ТСН. Позади Украины оказались только африканские государства, Молдова и Монголия. Россия выше на пять пунктов. А Беларусь вообще вырвалась аж на 67 место - в первую половину списка.

В Укравтодоре признают, что в соседней Беларуси финансирование на километр пути втрое больше, чем в Украине. А на то, чтобы отремонтировать все украинские дороги такими темпами, как сейчас, потребуется не менее 85 лет. А пока, проехавшись по некоторым дорогам Украины, можно сразу ехать на СТО - ремонтировать автомобиль.

Так, на одной из дорог Николаева надо ехать со скоростью не более 35 километров в час, чтобы машина осталась исправной. "Ходовая убивается полностью. Хорошо, если люди приезжают своим ходом после этого участка дороги. В основном их привозят эвакуаторами", - рассказал владелец местной СТО Алексей Духовный. Дорогу строили с нарушением - вместо трех слоев асфальта положили один. Этим летом выделили деньги на ремонт половины из восьмидесяти разбитых километров.

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