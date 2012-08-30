Украинские дороги признали одними из худших в мире

Довольными оказались лишь чуть более четверти, сообщает ТСН. Позади Украины оказались только африканские государства, Молдова и Монголия. Россия выше на пять пунктов. А Беларусь вообще вырвалась аж на 67 место - в первую половину списка.

В Укравтодоре признают, что в соседней Беларуси финансирование на километр пути втрое больше, чем в Украине. А на то, чтобы отремонтировать все украинские дороги такими темпами, как сейчас, потребуется не менее 85 лет. А пока, проехавшись по некоторым дорогам Украины, можно сразу ехать на СТО - ремонтировать автомобиль.

Так, на одной из дорог Николаева надо ехать со скоростью не более 35 километров в час, чтобы машина осталась исправной. "Ходовая убивается полностью. Хорошо, если люди приезжают своим ходом после этого участка дороги. В основном их привозят эвакуаторами", - рассказал владелец местной СТО Алексей Духовный. Дорогу строили с нарушением - вместо трех слоев асфальта положили один. Этим летом выделили деньги на ремонт половины из восьмидесяти разбитых километров.