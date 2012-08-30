ЦИК: бюллетень будет светиться под ультрафиолетом
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах в парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
«Избирательный бюллетень будет печататься на государственном языке на одном листе размером 200 х 600 мм светло-желтого цвета только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного излучения», - говорится в решении ЦИК.
Согласно решению Центризбиркома, избирательные бюллетени будут печататься с использованием графических защитных элементов. Защитной краской, которая проявляются на обороте бюллетеня, будет напечатан номер избирательного участка.
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Как сообщал УНИАН, в выборах в общегосударственном многомандатном округе принимают участие 22 политических партии, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.