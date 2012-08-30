ЦИК: бюллетень будет светиться под ультрафиолетом

07:09, 30 августа 2012
Общество
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Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах в парламент.

Избиратель рассматривает бюллетень на одном из участков Киева

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

«Избирательный бюллетень будет печататься на государственном языке на одном листе размером 200 х 600 мм светло-желтого цвета только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного излучения», - говорится в решении ЦИК.

Согласно решению Центризбиркома, избирательные бюллетени будут печататься с использованием графических защитных элементов. Защитной краской, которая проявляются на обороте бюллетеня, будет напечатан номер избирательного участка.

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Как сообщал УНИАН, в выборах в общегосударственном многомандатном округе принимают участие 22 политических партии, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.

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