В избирательном бюллетене Батькивщина и ПР будут стоять рядом

Список партий в избирательном бюллетне на выборах-2012 возглавят Украинская платформа "Собор" (№1), Социалистическая партия Украины (№2) и Коммунистическая партия Украины (№3).

Как передает корреспондент УНИАН, именно такой порядок размещения партий в избирательном бюллетне определился сегодня во время жеребьевки среди 22 политических сил, партийные списки которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией для участия в парламентских выборах.

Четвертое место в бюллетне завоевало политическое объединение "Рідна Вітчизна", пятое – партия "Руський блок", шестое – партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!".

Дальше в избирательном бюллетне идут: №7 - ВО "Громада", №8 - Украинская национальная ассамблея, №9 - Либеральная партия Украины, № 10 - партия "Новая политика".

Под номером 11 в избирательном списке идет ВО "Свобода", №12 - партия "Зеленая планета", №13 - Партия пенсионеров Украины, №14 - партия "Наша Украина", №15 - политическая партия "Зеленые" №16 - Партия зеленых Украины №17 - партия «УДАР Виталия Кличко» №18 - партия "Украина будущего" №19 - ВО “Батькивщина” №20 - Партия регионов №21 - партия «народно-трудовой союз" и №22 - Радикальная партия Олега Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, в этом году парламентские выборы проводятся по пропорционально-мажоритарной системе, которая предусматривает, что 225 народных депутатов избираются в Верховную Раду Украины по партийным спискам и 225 – в одномандатных избирательных округах. Учитывая это, избиратели на избирательных участках 28 октября получат по два избирательных бюллетеня. В одном из них будет перечень политических партий, которые принимают участие в выборах, а во втором – перечень кандидатов в депутаты, которые баллотируются в конкретном одномандатном округе.