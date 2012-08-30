Изменения к проекту Генплана Киева будут обнародованы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Института.

Как отмечается, по поручению главы КГГА Александра Попова для планомерного завершения разработки проекта Генерального плана Киева Главное управление градостроения и архитектуры и коммунальная организация «Институт Генерального плана г. Киева» в настоящее время анализируют состояние учета в проекте Генплана базовых вопросов, которые будут выноситься на городской референдум, а также сверяют текстовые и графические материалы относительно учета предложений общественности, главных управлений КГГА и районных в городе Киеве государственных администраций.

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Результаты этой работы, а именно таблицы измененных в соответствии с предложениями функций по конкретным адресам каждого района вместе с графическим материалом – фрагментом проекта Генерального плана, публикуются на сайте Института Генплана.

*** Первая стадия разработки проекта Генерального плана г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года – Концепция стратегического развития столицы - была утверждена решением Киевсовета от 16 сентября 2010 года.