Проект Генплана Киева предусматривает строительство 50 новых станций метро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА по итогам круглого стола, на котором будущее транспорта и улично-дорожной сети в контексте разработки нового Генплана Киева обсудили представители городской власти, руководители профильных предприятий и учреждений, представители архитектурного сообщества, общественность.

В частности, планируется, что протяженность линий метрополитена увеличится с 64 до 130 км, а количество его станций - с 50 до 100. Разработчики проекта Генплана предусмотрели строительство семи новых депо, а также двух новых линий метро - Подольско-Выгуровской (27 км, 18 станций) и Вышгородско-Дарницкой (27 км, 19 станций).

Значительно возрастет протяженность магистральной уличной сети - с 625 до 845 км. Планируется строительство четырех транспортных переходов через Днепр, пяти автодорожных тоннелей, 113 транспортных развязок, а также 146 паркингов ориентировочно на 122 тыс. машиномест.

Как отмечает официальный сайт КГГА, разработчики Генерального плана Киева продолжают получать от киевлян предложения, многие из которых требуют особо тщательного изучения и обсуждения специалистами.

Напомним, что председатель Киевгорадминистрации Александр Попов инициировал проведение референдума по ключевым вопросам Генерального плана Киева. По мнению главы города, принять Генеральный план Киева на уровне чиновников, городских депутатов было бы неправильным. «Это именно тот документ, который должны одобрить сами киевляне. Чтобы предупредить преступные действия отдельных представителей власти и уберечь имущество киевской общины на много лет вперед, Генеральный план столицы сначала нужно обязательно обсудить на уровне районов, а также микрорайонов, и утвердить на общем киевском референдуме», - сказал Александр Попов.

При этом руководитель города выразил убеждение, что такие референдумы должны стать нормой киевского самоуправления. «Судьбу столицы должны определять не кабинетные начальники и несколько десятков депутатов - делать это будут сами киевляне», - сказал Александр Попов.

Инициативной группой, в состав которой вошел и сам глава города, сформирован перечень вопросов, которые предлагается вынести на референдум. В частности, в «транспортной части» киевлянам предложат поддержать строительство новых транспортных переходов через Днепр, автодорожных тоннелей, многоуровневых транспортных развязок, строительство комплекса автопаркингов, предотвращения парковок автомобилей на дорогах и тротуарах, приоритетное развитие сети метро и других видов городского коммунального транспорта и т.д.