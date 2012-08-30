Томенко - Генпрокурору: со студентов дерут деньги за общежития
Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение Генеральному прокурору Виктору Пшонке.
Обращение касается ситуации, сложившейся во многих высших учебных заведениях Украины, когда студентов вынуждают платить благотворительные взносы для поселения в общежитие.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.
В частности, как отметил Н.Томенко, из сообщений в средствах массовой информации следует, что в ряде вузов со студентов требуют оплатить благотворительные взносы за услуги охраны в общежитии и на ремонт общежития. Причем в одной из квитанций указывается, что взимается оплата за «предоставление информационных услуг». Так называемые добровольные взносы составляют от 150 до 400 грн в зависимости от курса обучения.
Вице-спикер отметил, что такая ситуация наблюдается во многих высших учебных заведениях Украины. «Многочисленные встречи с представителями вузов и студентами позволяют сделать вывод, что подобная практика уплаты студентами тех или других взносов применяется во многих высших учебных заведениях страны», - подчеркнул он.
В то же время политик напомнил, что в канун проведения в Украине Евро-2012 правительство заявляло о виделении значительных средств на ремонты студенческих общежитий, что, согласно с заявлениями представителей правительства, даст возможность увеличить количество мест, а также улучшить условия проживания для студентов. «Интересно куда пошли эти деньги, если сегодня у студентов требуют дополнительную плату за поселение», – спросил он.
Заместитель председателя парламента попросил генерального прокурора провести проверку данной информации и в случае выявления нарушений принять соответствующие меры. «Генеральная прокуратура должна выяснить: зарабатывание на поселении студентов в общежития - это инициатива Монмолодежьспорта или ректоров», - отметил вице-спикер.