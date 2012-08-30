Томенко - Генпрокурору: со студентов дерут деньги за общежития

Обращение касается ситуации, сложившейся во многих высших учебных заведениях Украины, когда студентов вынуждают платить благотворительные взносы для поселения в общежитие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

В частности, как отметил Н.Томенко, из сообщений в средствах массовой информации следует, что в ряде вузов со студентов требуют оплатить благотворительные взносы за услуги охраны в общежитии и на ремонт общежития. Причем в одной из квитанций указывается, что взимается оплата за «предоставление информационных услуг». Так называемые добровольные взносы составляют от 150 до 400 грн в зависимости от курса обучения.

Вице-спикер отметил, что такая ситуация наблюдается во многих высших учебных заведениях Украины. «Многочисленные встречи с представителями вузов и студентами позволяют сделать вывод, что подобная практика уплаты студентами тех или других взносов применяется во многих высших учебных заведениях страны», - подчеркнул он.

В то же время политик напомнил, что в канун проведения в Украине Евро-2012 правительство заявляло о виделении значительных средств на ремонты студенческих общежитий, что, согласно с заявлениями представителей правительства, даст возможность увеличить количество мест, а также улучшить условия проживания для студентов. «Интересно куда пошли эти деньги, если сегодня у студентов требуют дополнительную плату за поселение», – спросил он.

Заместитель председателя парламента попросил генерального прокурора провести проверку данной информации и в случае выявления нарушений принять соответствующие меры. «Генеральная прокуратура должна выяснить: зарабатывание на поселении студентов в общежития - это инициатива Монмолодежьспорта или ректоров», - отметил вице-спикер.