Центр Киева в четверг-пятницу перекроют

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей, в частности, 23 августа, в день проведения торжественной церемонии поднятия Государственного флага будет закрыто движение транспорта на Крещатике возле Киевской горгосадминистрации от улицы Институтской до улицы Богдана Хмельницкого.

С 21.00 23 августа до 6.00 25 августа будет ограничено движение транспорта по Крещатику от Европейской площади до Бессарабской площади.

24 августа будет приостановлено движение всех видов транспорта вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому во время церемонии возложения цветов.

24 августа на Майдане Незалежности состоится праздничный концерт, поэтому в ночь на 25 августа работа метрополитена будет продлена на 30 минут. При необходимости во время проведения торжеств станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров (она будет работать для пересадки с линии на линию).

Ввиду вышеупомянутых ограничений движения автотранспорта предусматривается также внесение изменений в работу маршрутов общественного транспорта, курсирующего в центре столицы.