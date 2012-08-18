Чешская полиция арестовала местного «Андерса Брейвика»

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам начальника криминальной полиции Остравы Радована Вояка, в квартире задержанного обнаружена взрывчатка, детали для изготовления взрывных устройств, а также полицейская форма, хотя задержанный никогда не служил в правоохранительных органах. Стражи порядка также нашли мощную бомбу, почти готовую к использованию.

В последние месяцы все свои письма по электронной почте задержанный подписывал именем норвежского террориста Андерса Брейвика. Этот факт, а также то, что в его квартире была найдена полицейская форма и почти готовое взрывное устройство, позволил полиции выдвинуть подозрения о том, что готовился крупный теракт.

Как сообщил Р.Вояк, задержанного допрашивают. Начальник полиции отказался сообщить его имя, а также массу взрывного устройства, обнаруженного в квартире.

Ранее задержанный уже несколько раз привлекался к ответственности за хранение и изготовление взрывных устройств, а также за их испытания в лесных районах. В 2010 году он был приговорен судом к 6 месяцам заключения за то, что взорвал в песчаном карьере самодельное взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.