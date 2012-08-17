Мэра Инкермана отправили в СИЗО

Ленинский районный суд города Севастополя избрал для задержанного 13 августа городского председателя Инкермана Валерия Коноплева меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО № 15 г. Симферополя.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как сообщает прокуратура, решение суд принял в четверг, 16 августа.

Как сообщал УНИАН, В.Коноплев был задержан при получении взятки в сумме 20 тыс. долларов и 100 тыс. грн. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Ведется следствие.