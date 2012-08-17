Харьковские медики успешно провели уникальную операцию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как говорится в сообщении, под руководством члена-корреспондента НАМН Украины профессора Владимира Лесового и бригады медиков-специалистов единственная правая больная почка была аккуратно удалена из организма женщины и после специальной обработки и операции вне организма пересажена по технологии трансплантации в левую часть тела пациентки.

«Уникальность метода дала позитивные результаты. Уже за сутки после операции удаленная и профессионально прооперированная и пересаженная почка смогла выделить больше 2-х л мочи», - сказали в Минздраве.

При этом в министерстве подчеркнули, что такое хирургическое вмешательство является одним из самых сложных в современной мировой онкологической практике, так как требует специального медицинского оборудования, совместного участия в операции и хирургов, и трансплантологов, и урологов.