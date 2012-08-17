Депутаты призывают внести Почаевскую лавру в Список ЮНЕСКО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину и премьер-министру Украины Николаю Азарову, принятом на пленарном заседании в четверг.

Депутаты напоминают, что Свято-Успенская Почаевская лавра является выдающимся памятником истории и культуры ХVІІ–ХХ веков и включает в себя бесценное архитектурное и художественное наследие мировой цивилизации.

«Внесение Свято-Успенской Почаевской лавры в перечень всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) защитит сам памятник от разрушения и оставит его открытым для мира и обеспечит охрану, сохранность, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, который находится на территории Кременецко-Почаевского государственного историко-культурного заповедника. Это также поможет избежать конфликтов на религиозной почве, будет способствовать межкультурному диалогу», – говорится в обращении.

Депутаты просят руководителей государства на основании ст. 11 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также статей 4, 49 Закона Украины «Об охране культурного наследия» обратиться в ЮНЕСКО с представлением о внесении Свято-Успенской Почаевской лавры в Список памятников всемирного наследия.

За это обращение проголосовал 71 из 81 присутствующего депутата.

Выступающие на сессии отметили, что внесение Почаевской лавры в Список памятников всемирного наследия прекратит несанкционированную застройку архитектурного комплекса лавры, а также помешает ее приватизации.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года общественность Тернопольской области приняла обращение, в котором призвала руководство государства не допустить принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)», который предусматривает передачу Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабинет министров Украины отнес комплекс памятников культурного наследия в городах Кременце и Почаеве в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В 2003 году распоряжением Кабинета министров Украины сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника и переданы в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата.

Созданная в августе 2009 года временная контрольная комиссия Тернопольского облсовета по проверке законности передачи храмного комплекса в г. Почаеве УПЦ МП, а также соблюдения земельного и миграционного законодательства выявила многочисленные нарушения законодательства Украины, о чем сообщила в правоохранительные и властные структуры, однако никакой реакции на это не последовало.

Областной совет дважды принимал обращение к Президенту Украины Виктору Ющенко, премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, а позже – к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Украины Николаю Азарову относительно отмены решения о передаче святыни Московскому патриархату и возвращении лавры в заповедник.

Во время визита В. Януковича в январе 2011 года председатель Тернопольского облсовета лично передал Президенту Украины все решения и обращения, которые принимали депутаты областного совета в отношении Почаевской лавры. Однако реакции на эти обращения до сих пор нет.