В Одессе русскому языку предоставили статус регионального

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение проекта решения проголосовали 73 из 120 депутатов горсовета.

Представители оппозиционных фракций ВО «Батькивщина» и «Фронт змін» проигнорировали сессию.

В частности, решением горсовета предусмотрено: «принятие актов городского совета и исполнительного комитета наряду с государственным языком на русском языке; использование в работе, делопроизводстве, документации, переписке наряду с государственным русского языка; издание печатной продукции служебного и вспомогательного характера (бланков, форм, квитанций, билетов и др.) на русском языке; исполнение наименований и надписей на официальных бланках, печатях, штампах, штемпелях, табличках органов Одесского городского совета, коммунальных предприятий, учреждений, объединений граждан наряду с государственным языком на русском языке; в случае необходимости доукомплектование органов и учреждений Одесского городского совета с учетом принятых решений по использованию, развитию и защите русского языка».

Также размещение всех форм аудио-визуальной рекламы на территории города осуществляется на украинском или русском языке.

Управлению образования и науки Одесского горсовета предложено до 1 октября обеспечить сбор заявлений родителей воспитанников и учащихся (в случае совершеннолетия – самих учащихся) дошкольных и средних учебных заведений о желании проходить обучение на украинском или русском языках.

По словам депутата Алексея Косьмина, для реализации ранее принятой горсоветом «Программы сохранения и развития русского языка на период с 2011 по 2015 годы» предусмотрено выделение 813 тыс. грн. В минувшем году на эти цели истрачено 805 тыс. грн.

На сессии горсовета присутствовали авторы закона «Об основах государственной языковой политики» Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Во избежание прорыва в зал заседаний горсовета групп протестующих избирателей, которые на июльской сессии захватили трибуну сессии, утром вокруг здания мэрии установили металлические парапеты, что вызвало удивление у иностранных туристов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Закон вступил в силу 10 августа.