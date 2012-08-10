Азаров: исполнилось пять лет с начала мирового экономического кризиса

Об этом заявил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.

"На этой неделе исполнилось 5 лет со дня начала продолжающегося мирового экономического кризиса. Именно 9 августа 2007 года произошло первое банкротство, положившее начало целой череде катастроф, которые привели к очень тяжелым последствиям для тех стран, которые или не подготовились к кризису, либо имели существенные проблемы и до кризиса. Длительность и глубина финансово-экономического кризиса показала также уязвимость украинской экономики, обвал которой был одним из наиболее глубоких среди пострадавших экономик. И уроки этого необходимо помнить и сегодня", - подчеркнул Н.Азаров.