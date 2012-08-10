Тейшейра проверил, как потратили деньги ЕС в Петриковке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения вместе с постоянным координатором ООН и постоянным представителем ПРООН Оливье Адамом райцентра Петриковка Днепропетровской области.

По его словам, область имеет большой потенциал: туристов и инвесторов, в том числе и иностранных, могут, в частности, привлечь "райцентр Петриковка, известный украинской живописью «петриковская роспись», а также красивые пейзажи".

"Я очень хотел посетить Петриковский район, потому что мне известно, что это родина знаменитой народной росписи. Я хочу побывать здесь также как турист, а затем рассказать об этом прекрасном крае и его традициях другим», - отметил Ж.Тейшейра.

Во время посещения в Петриковке детского сада «Солнышко», где реализуется один из микропроектов ЕС-ПРООН, главе представительства ЕС и постоянному координатору ООН предложили освоить азы петриковской росписи. Ж.Тейшейра и О.Адам собственноручно нарисовали гроздья красной калины и поставили свои автографы. Эти рисунки будут храниться в Петриковке как память о визите представителей международных организаций.

Двухдневная рабочая поездка Ж.Тейшейры и О.Адама в Днепропетровскую область проходила с целью знакомства с реализацией совместных проектов ЕС и ООН по развитию местного самоуправления.

Как отметил глава представительства, в настоящее время в Украине проходит вторая фаза совместного проекта ЕС и ПРООН по развитию местного самоуправления.

«Первая фаза проекта была в Украине успешной, особенно в Днепропетровской области. Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать украинских граждан на пути развития местного самоуправления. К запланированному финансированию со стороны ЕС и ПРООН будет дополнительно выделено еще 23 млн евро", - сообщил Ж.Тейшейра.

Справка УНИАН: Во время реализации первой фазы проекта ЕС-ПРООН «Местное развитие, ориентированное на общину» в Днепропетровской области капитально отремонтированы 17 сельских амбулаторий и ФАПов, 12 детских садов и 6 школ обеспечены современным оборудованием, восстановлено стабильное водоснабжение 10 населенных пунктов региона и др. Сегодня проходит вторая фаза проекта, уже реализовано 13 микропроектов из 39 запланированных.