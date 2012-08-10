В Симферополе аварийно сел Боинг-737 из Турции
11:15, 10 августа 2012Общество
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Самолет "Боинг-737", который направлялся из турецкого курорта Анталия в Симферополь, аварийно сел симферопольском аэропорту. Никто на пострадал.
Боинг совершил благополучную посадку
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь аэропорта Алина Зубкова, на борту находятся 139 пассажиров и 9 членов экипажа.
Как сказала пресс-секретарь, "Боинг" компании "Ютэйр-Украина", выполнявший чартерный рейс, совершил благополучную посадку".
В сообщении пресс-службы крымского управления МЧС уточняется, что по предварительной информации, у самолета произошло разрушение пневматики правой основной стойки шасси. Помощь медиков и психологов никому не потребовалась.
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