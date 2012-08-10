В Симферополе аварийно сел Боинг-737 из Турции

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь аэропорта Алина Зубкова, на борту находятся 139 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сказала пресс-секретарь, "Боинг" компании "Ютэйр-Украина", выполнявший чартерный рейс, совершил благополучную посадку".

В сообщении пресс-службы крымского управления МЧС уточняется, что по предварительной информации, у самолета произошло разрушение пневматики правой основной стойки шасси. Помощь медиков и психологов никому не потребовалась.