На открытие юбилейного «КаZантипа» съехалось более 20 тысяч человек

Музыкальный проект "КаZантип", который в этом году отмечает двадцатилетие, официально открылся сегодня ночью на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории, передает корреспондент УНИАН.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга, на котором выступали музыканты. В начале 2000-х годов "КаZантип" начали проводить на западе Крыма и вскоре переименовали в "Республику Z".

На пляже в селе Поповка размещены десятки баров и танцполов, а также много странных архитектурных сооружений.

На главном танцполе ночью выступила группа из Исландии GusGus, которая сочетает в своей музыке элементы техно, фанка, хип-хопа, хауса, а также английский диджей Sasha, в начале 90-х он был центральной фигурой в популяризации электронной танцевальной музыки.

В этом году виза, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию "Республики Z", стоит 2 тыс грн, разовый вход – 1 тыс грн. Желтый чемодан, сделанный по правилам "КаZaнтипа", остается одним из его символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на территорию республики.

Юбилейный "КаZантип" продлится до середины августа.