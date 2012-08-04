В Киеве ограбили офис Партии регионов

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня ночью.

По информации собеседника агентства, неизвестные лица, разбив стекло помещения, похитили из офиса два системных блока от компьютера и служебную документацию, содержащую партийную переписку.

Как отметил собеседник, сейчас проводится доследственная проверка, но есть все основания для возбуждения фактового уголовного дела по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.