В Киеве ограбили офис Партии регионов
16:06, 04 августа 2012Общество
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В Дарницком районе Киева на ул. Симферопольской, 5 ограблен офис организации Партии регионов.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня ночью.
По информации собеседника агентства, неизвестные лица, разбив стекло помещения, похитили из офиса два системных блока от компьютера и служебную документацию, содержащую партийную переписку.
Как отметил собеседник, сейчас проводится доследственная проверка, но есть все основания для возбуждения фактового уголовного дела по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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