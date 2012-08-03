Шквальный ветер и дождь оставили без света 400 домов в Харькове

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на АК «Харьковоблэнерго».

В частности, в Октябрьском и Ленинском районах вследствие шквального ветра и ливня были отключены от электроэнергии 400 частных домов, 15 двухэтажных домов и 12 девятиэтажных домов. Также зафиксировано 35 обрывов сети. В настоящее время последствия непогоды устраняет Холодногорская РЭС.

По информации КП «Горсвет», от проливного дождя и шквального ветра упала одна электроопора по улице Постышева, зафиксировано девять обрывов на сетях наружного освещения. Последствия стихии сегодня ликвидируют шесть бригад «Горсвет» и шесть спецавтомобилей.

По данным Департамента коммунального хозяйства, вследствие вчерашней стихии в Октябрьском районе города упало 29 деревьев. В Червонозаводском и Ленинском районах сломано множество крупных и мелких веток. Другие районы города стихия не затронула.

Для ликвидации последствий непогоды сформированы бригады СКП «Харьковзеленстрой». Работают более 20 человек, привлечены две автовышки, четыре спецавтомобиля, шесть бензопил. Сейчас поваленные деревья распиливают и вывозят.