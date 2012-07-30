В больнице умерла одна из женщин, раненых во время аварии в Польше

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Иоанна Концка - пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства, на территории которого произошло ДТП.

Она отметила, что в результате аварии на месте погибли 8 человек, большинство из которых являются гражданами Украины, а две женщины были доставлены в больницу.

"К сожалению, мы получили информацию, что одна из женщин, которая была доставлена в больницу, умерла", - сообщила собеседник агентства.

Она отметила, что жизни еще одной пострадавшей, 21-летней гражданке Украины, ничего не угрожает.

Пресс-секретарь не уточнила, сколько украинцев погибло в этом ДТП, отметив, что следователи еще продолжают идентификацию тел.

Она также сообщила, что авария унесла жизни шести женщин и трех мужчин в возрасте от около 20 до 50 лет.