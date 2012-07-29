В Донецке 15-летний подросток с игрушечным пистолетом ограбил пенсионера

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, согласно оперативной сводке, в Петровский райотдел милиции города обратился 71-летний пенсионер с заявлением о том, что через незапертую дверь неизвестный проник в его дом и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел металлическими плитами и духовкой с угольной печки.

Работниками уголовного розыска и патрульной службы по «горячим следам» был задержан 15-летний житель Донецка, у которого был изъят игрушечный пистолет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.