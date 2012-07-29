В Донецке 15-летний подросток с игрушечным пистолетом ограбил пенсионера
18:33, 29 июля 2012Общество
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В Донецке подросток, угрожая игрушечным пистолетом, похитил у пенсионера металлические плиты.
Милиция поймала злоумышленника по горячим следам
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, согласно оперативной сводке, в Петровский райотдел милиции города обратился 71-летний пенсионер с заявлением о том, что через незапертую дверь неизвестный проник в его дом и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел металлическими плитами и духовкой с угольной печки.
Работниками уголовного розыска и патрульной службы по «горячим следам» был задержан 15-летний житель Донецка, у которого был изъят игрушечный пистолет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
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