Милиционер, подозреваемый в избиении студента в Николаеве, задержан
В Николаеве прокуратура сегодня, 27 июля, задержала сотрудника милиции, подозреваемого в избиении студента.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия.
Позже будет принято решение об избрании ему меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, прокуратура Центрального района Николаева сначала возбудила одно, а затем еще два уголовных дела в отношении сотрудника Корабельного райотдела милиции города Александра Фартушного, подозреваемого в избиении студента в ночь на 15 июля в Николаеве.
В частности, 24 июля в рамках расследования уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту были возбуждены уголовные дела в отношении А.Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий).
Три уголовных дела объединены в одно производство.
Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области уволило А.Фартушного.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД г. Николаева зверски избил студента Николаевского университета кораблестроения Сергея К. Также было размещено фото потерпевшего.
Милиция признала, что к драке, в которой пострадал студент Сергей К. в Николаеве, причастен сотрудник милиции.