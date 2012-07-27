Милиционер, подозреваемый в избиении студента в Николаеве, задержан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия.

Позже будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Центрального района Николаева сначала возбудила одно, а затем еще два уголовных дела в отношении сотрудника Корабельного райотдела милиции города Александра Фартушного, подозреваемого в избиении студента в ночь на 15 июля в Николаеве.

В частности, 24 июля в рамках расследования уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту были возбуждены уголовные дела в отношении А.Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Три уголовных дела объединены в одно производство.

Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области уволило А.Фартушного.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД г. Николаева зверски избил студента Николаевского университета кораблестроения Сергея К. Также было размещено фото потерпевшего.

Милиция признала, что к драке, в которой пострадал студент Сергей К. в Николаеве, причастен сотрудник милиции.