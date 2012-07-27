Арестован один из обвиняемых в сопротивлении милиции под Украинским домом

Голосеевский районный суд Киева поддержал представление следователя столичной прокуратуры и арестовал одного из обвиняемых в оказании сопротивления работнику милиции во время несения им службы по охране общественного порядка 4 июля возле «Украинского дома» (ч. 2 ст. 342 УК Украины).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Как установлено в ходе досудебного следствия, «арестованный оттолкнул правоохранителя, удерживал его, ограничивая возможность передвижения, в то время, когда милиционер пытался не допустить наезда на людей, стоявших на тротуаре».

Эти незаконные действия обвиняемого также зафиксированы в видеозаписях событий, которые уже обнародовались в СМИ, отметили в прокуратуре.

Как выяснилось, арестованный уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз он был приговорен к 4 годам лишения свободы за сопротивление работнику милиции, совмещенное с насилием, а второй раз – к 7 годам лишения свободы за разбой, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, прокуратура Киева расследует пять уголовных дел по фактам событий, которые произошли 5 июня возле Верховной Рады и 3-4 июля возле «Украинского дома», а именно: относительно оказания сопротивления сотрудникам милиции и нанесения им телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей.

Справка УНИАН. 4 июля возле «Украинского дома» в Киеве, где накануне оппозиция начала акцию в защиту украинского языка, а в тот день должна была состояться пресс-конференция Президента, произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами «Беркута». Парламентарии, в частности, заблокировали входы в «Украинский дом», после чего несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут» окружили служебный вход в помещение и, применив слезоточивый газ, оттеснили депутатов и митингующих от входа в здание.