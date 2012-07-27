45 баз отдыха одесского курорта остались без света

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, закрытая трансформаторная подстанция 10/04 кВт обеспечивала электроснабжением около 45 баз отдыха курорта «Грибовка». В настоящее время вместе с отдыхающими количество населения на курорте составляет около 20 тысяч человек.

К месту вызова было направлено две бригады Овидиопольских РЭС.

27 июля в 00:35 электроснабжение частично было возобновлено. В настоящее время лишь 20% абонентов находятся без света. Ожидается, что до конца дня электроснабжение будет возобновлено полностью.