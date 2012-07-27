Уголовное дело против гендиректора ТВі закрыли

Прокуратура Киева отменила постановление налоговиков о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора телеканала ТВі Николая Княжицкого.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по указанию генерального прокурора Виктора Пшонки, во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича, в пятницу была начата проверка законности возбуждения и расследования уголовного дела относительно руководства телеканала ТВі. Проведение проверки было поручено заместителям генерального прокурора Евгению Блаживскому и Виктору Войцишену.

В рамках проверки Генпрокуратурой установлено, что уголовное дело в отношении Н.Княжицкого налоговики возбудили без надлежащей проверки и без достаточных на то оснований.

«Соответственно, прокуратурой г. Киева вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Княжицкого», - сообщила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Маргарита Велькова.

Как сообщалось, 3 июля налоговая милиция возбудила уголовное дело в отношении Н.Княжицкого по подозрению в уклонении от уплаты НДС на сумму более 3 млн грн.

Прокурор Киева Анатолий Мельник ранее заявлял, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ТВi органами налоговой службы было установлено уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 3 млн. грн. Он подчеркнул, что преждевременно говорить о вмешательстве в работу СМИ, речь шла о финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия.