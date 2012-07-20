Прокурор Киева не считает политическими дела против TBi и LB.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции прокурор Киева Анатолий Мельник.

«Я считаю, что преждевременно говорить о вмешательстве в работу СМИ, и вообще нет необходимости. Разговор идет о финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия, где руководителем является Княжицкий», - сказал он.

По словам прокурора, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ТВi органами налоговой службы было установлено уклонение от уплаты налогов на сумму более 3 млн. грн.

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Прокурор Киева также отмечает, что открытие уголовного дела по заявлению народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика относительно нарушения интернет-изданием LB.ua тайны переписки государственного деятеля не имеет под собой политического основания.

«Всевозможные кривотолки относительно этого вопроса не имеют под собой никакого, в том числе политического, основания», - сказал он.

А.Мельник напомнил, что прокуратура провела проверку по заявлению В.Ландика от 21 июня этого года, в котором он отмечал, что работники СМИ вмешались в его личную жизнь и просит провести соответствующую проверку.

По словам прокурора, в первой половине дня 5 июля В.Ландик подал заявление, в котором просил прекратить рассмотрение его первого заявления.

В то же время, после обеда в этот же день на имя прокурора Печерского района столицы поступило обращение В.Ландика, в котором он просил продолжить проведение проверки по его заявлению от 21 июня, которое зарегистрировано в прокуратуре Печерского района 25 июня.

А.Мельник сообщил, что в тот же день В.Ландик подал обращение в Генеральную прокуратуру Украины, в котором четко указал свои требования, которые изложил в заявлении от 25 июня.

По словам прокурора, следователи без пояснений В.Ландика лично не могли принять решения относительно возбуждения или невозбуждения уголовного дела, и его пригласили в прокуратуру Киева для предоставления пояснений.

«В пояснении 13 июля Владимир Иванович четко отобразил свою конечную позицию», - сказал А.Мельник.

По его словам, в пояснении В.Ландик отмечает, что его заявление от 21 июня должно быть рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

А.Мельник также сообщил, что в данное время проводятся необходимые следственные действия для установления объективности событий.

«Следователи прокуратуры будут допрашивать всех причастных лиц, в первую очередь будут истребовать документы, которые подтвердят, кто был аккредитован от издания (LB.ua - УНИАН) в Верховной Раде Украины, кто проводил съемки и какой аппаратурой проводились съемки», - добавил прокурор столицы.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТВi Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн. грн в бюджет. Вместе с тем Н.Княжицкий настаивает, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги уплатил.

А 18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата В.Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещено фото, на каких В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который тогда находился под судом по обвинению в избиении девушки.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки или другой корреспонденции государственного деятеля, которая передается средствами связи, и незаконный сбор, использование, распространение конфиденциальной информации о лице, причинившее существенный вред законным правам, свободам и интересам лица).

19 июля Президент Украины Виктор Янукович выразил обеспокоенность последними событиями вокруг отечественных СМИ и поручил генеральному прокурору Виктору Пшонке и председателю Государственной налоговой службы Александру Клименко проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении телеканала ТВi, а также интернет-издания LB.ua.