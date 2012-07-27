СМИ: Минздрав переплатит за лекарства для больных СПИДом более 36 миллионов

Об этом «Нашим грошам" сообщили в совещательном совете сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине (ЮКАБ).

Общая переплата может составлять 36,78 млн грн., считают в ЮКАБ. Минздрав 13 июля принял лучшие предложения участников тендера на закупку препаратов для больных СПИДом на общую сумму 184,61 грн. без НДС.

Министерство получило цену дешевле сети ЛЖВ только по одному лоту «Лопинавир (LPV) 200мг + ритонавир (Rtv) 50мг № 120». По семи лотам лекарства для Минздрава будут стоить в 1,22-3,05 раза дороже.

Подписание соглашений ожидается 9-11 августа. По данным ЮКАБ, подобная разница в ценах на антиретровирусные препараты была и в 2010-2011 годах.