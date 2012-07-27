Главного хирурга Хмельницкой области отстранили от операций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадим Гавришко в эфире областного «33 канала».

“То, что он будет отстранен сейчас от любых оперативных вмешательств в областной и районной больницах, он оперировать не будет – это так”, - сказал вице-губернатор.

“Мы поступим так, как требует закон. По этому случаю начато расследование и оно находится на контроле у правоохранительных органов и лично у председателя облгосадминистрации”, - подчеркнул В.Гавришко.

Как сообщалось, причиной скандала, в котором оказался известный хирург А.Суходоля, стала гибель 26-летней жительницы райцентра Белогорье (Хмельницкая область). Молодая учительница умерла после операции на печени, которую проводил хирург области в собственной частной клинике.

Родственники женщины обвиняют в смерти врачей, А.Суходоля - вину медиков отбрасывает.

В настоящее время делом занимается милиция. Правоохранители будут выяснять, кто виноват в том, что женщина умерла, и будут решать, возбуждать ли в отношении профессора А.Суходоли уголовное дело.

А.Суходоля – главный хирург Хмельницкой области, заведующий кафедрой последипломного образования Винницкого Национального медицинского университета, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины.