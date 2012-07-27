В Харькове скончался известный украинский сатирик

В Харькове на 74 году жизни умер известный украинский юморист и сатирик, народный артист Украины Анатолий Литвинов, сообщает ТСН.

Также отмечается, что А.Литвинова считали лучшим украинским чтецом юмора. В частности, запомнился он за мастерски выполненные со сцены произведения Павла Глазового и других известных украинских юмористов.

Сцене А.Литвинов отдал полвека и до всех проблем всегда относился с юмором, говорится в сообщении.