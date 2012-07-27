В Харькове скончался известный украинский сатирик
08:09, 27 июля 2012Общество
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А.Литвинова считали лучшим украинским чтецом юмора.
|Сцене А.Литвинов отдал полвека
Также отмечается, что А.Литвинова считали лучшим украинским чтецом юмора. В частности, запомнился он за мастерски выполненные со сцены произведения Павла Глазового и других известных украинских юмористов.
Сцене А.Литвинов отдал полвека и до всех проблем всегда относился с юмором, говорится в сообщении.
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